domenica, Luglio 5, 2020
Breaking News

SOLOMON ISLANDS NATIONAL DAY 

SOLOMON ISLANDS NATIONAL DAY 

SOLOMON ISLANDS NATIONAL DAY 

LEGA, 200MILA FIRME RACCOLTE IN MENO DI 24 ORE CONTRO SANATORIA, CARTELLE…

​​​​​UIL: DE MARIA (PD), AUGURI A BOMBARIDIERI, SINDACATI FONDAMENTALI IN QUESTA FASE…

CASTIGLIONE CINEMA 2020: STORIE DI RIPARTENZA NEL PRIMO FESTIVAL “DAL VIVO”

IL PAPA NOMINA CLAUDIO GUGEROTTI NUOVO NUNZIO IN GRAN BRETAGNA

NEWS STORY: PM CALL WITH PRESIDENT KENYATTA: 4 JULY 2020

BOSSI: BORGHI (PD), NON MOLLARE, TORNA

AREE INTERNE: 30 MILIONI IN PIÙ’ PER LE IMPRESE GRAZIE A PROPOSTA…

Agenparl

Офицер танковой армии ЗВО победил во Всеармейском этапе конкурса «Воин мира»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 05 luglio 2020

05.07.2020 (07:13)

В Екатеринбурге завершился Всеармейский этап конкурса «Воин мира». По результатам проведения конкурса лейтенант Николай Никитин отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа одержал победу.

Этап проходил 2 и 3 июля. В первый день военнослужащие из 13 команд соревновались в выполнении комплекса упражнений боевой подготовки. В ходе военно-спортивного этапа военнослужащие сдали нормативы по общей физической подготовке, преодолев полосу препятствий с траншеей, завалом, рвом и лабиринтом и выполнив комплекс упражнений, включавший в себя метание ножей и учебных гранат. Также участники сдали нормативы РХБЗ и по огневой подготовке.

Во второй день был проведен конкурс по военно-спортивному ориентированию и военно-медицинский комплекс «Индивидуальное мастерство». В ходе военно-медицинского комплекса военнослужащие с оружием и в экипировке соревновались в эвакуации условно раненного с поля боя и оказании ему первой медицинской помощи.

Офицер танкового объединения ЗВО, лейтенант Николай Никитин представит Россию на международном этапе конкурса «Воин мира» в Армении, где уже в августе будут соревноваться с военнослужащими из Ирана, Греции, Белоруссии и Казахстана.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300346@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More