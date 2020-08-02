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Home » Офицеры штаба ЮВО в Ростове-на-Дону продемонстрировали мастерство стрельбы из штатного оружия

Офицеры штаба ЮВО в Ростове-на-Дону продемонстрировали мастерство стрельбы из штатного оружия

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (12:58)

В Ростове-на-Дону завершилось первенство штаба Южного военного округа (ЮВО) по стрельбе из штатного оружия. В нем приняли участие генералы и офицеры управлений, отделов и служб управления округа.

Каждый участник соревнований произвел три пробных (пристрелочных) и десять зачетных выстрелов из пистолета Макарова по грудным мишеням с расстояния 25 м.

Всего в состязаниях приняли участие более 100 военнослужащих ЮВО, израсходовав более 2 тыс. патронов.

Коллегия из судей-экспертов в пулевой стрельбе определила победителей в командном и личном зачетах. Лучшие стрелки команды организационно-мобилизационного управления достигли почти 100% попаданий в мишени, за что были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками от командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305024@egNews

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