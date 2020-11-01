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Офицеры управления 49-й армии ЮВО в Ставрополе сдали итоговую проверку по физической подготовке за 2020 год

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 01 novembre 2020

01.11.2020 (13:37)

В ходе мероприятий на современном стадионе и спортплощадках соединения связи военнослужащие выполнили нормативы на быстроту, силу и выносливость, в том числе бег на 100 м, 3 и 5 км.

Нормы физической нагрузки определялись в соответствии с возрастной группой и категорией сдающего, чем старше человек – тем больше упражнений для выбора. Каждый офицер и солдат отработал от 3 до 5 упражнений.

Кроме того, отрабатывались упражнения по военно-прикладным навыкам: метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий.

В частности военнослужащие на время выполнили марш-броски с оружием на 5 и 10 км, специальные комплексы приемов армейского рукопашного боя с автоматами и штык-ножами.

Мотивация военнослужащих к повышению своей физической подготовленности основана на системе материального поощрения. Военные, сдающие экзамен по физподготовке на отлично и выше, получают надбавку к денежному довольствию в размере от 15 до 100 процентов от должностного оклада.

На сегодняшний день надбавку за успехи в спорте получают около 20 военнослужащих управления объединения, среди них – 4 мастера и 15 кандидатов в мастера спорта.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12322342@egNews

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