Офицеры управления армейского корпуса Черноморского флота сдали нормативы по физической подготовке

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (09:00)

В Симферополе более 50 военнослужащих управления армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) сдали нормативы в ходе контрольных занятий по физической подготовке.

Все военнослужащие, в том числе и женщины, выполнили комплексы физических упражнений на силу, скорость и выносливость, среди которых подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на 60 и 100 метров, челночный бег, кросс на 1000 и 3000 метров, плавание и другие.

Итоговая оценка выставлялась по сумме набранных баллов в упражнениях в соответствии с Наставлением по физической подготовке для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

По итогам проверки физической подготовки военнослужащие, сдавшие нормативы на высший уровень, будут представлены к поощрению ежемесячной денежной премией, которая на сегодняшний день составляет до 70% должностного оклада.

На сегодняшний день для военнослужащих созданы все необходимые условия для физического развития и здорового образа жизни, в частности на территории управления армейского корпуса оборудован современный спортзал, оснащенный необходимыми тренажерами.

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