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Agenparl

Офицеры Северного флота дольше всех продержались в сеансе одновременной игры против чемпиона мира по шашкам Владимира Лангина

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 23 maggio 2020

23.05.2020 (20:15)

Из четверых военнослужащих Северного флота игравших в русские шашки с международным гроссмейстером, трёхкратным чемпионом мира по шашкам Владимиром Лангиным дольше всех продержались начальник отдела одного из управлений штаба флота капитан 1 ранга Михаил Фролов и командир группы атомной подводной лодки капитан-лейтенант Владимир Степаненко. Вместо запланированных 3-х часов сеанс одновременной игры продолжался четыре с половиной часа.

Все военные моряки – участники игры – уступили гроссмейстеру. В сеансе участвовало более 20 военнослужащих со всех флотов и Каспийской флотилии. Среди 4-х игроков, сопротивлявшихся чемпиону мира дольше всех, были два офицера Северного флота.

Сеанс одновременной игры в русские шашки состоялся сегодня. Он начался в 10 утра со вступительного слова главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, который отметил, что соревнования посвящены 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и служат популяризации русских шашек среди военных моряков.

Соревнования были проведены по видеосвязи. В условиях сложной эпидемической обстановки такой формат наиболее приемлем.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293867@egNews

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