Офицеры пунктов наведения авиации армии ПВО-ПРО готовы к выполнению задач в новом учебном периоде

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 12 novembre 2020
12.11.2020 (12:45)
В период с 10 по 12 ноября в объединении ПВО-ПРО проводятся сборы начальников пунктов наведения авиации и офицеров боевого управления пунктов наведения авиации. В сборах участвовали порядка двадцати офицеров из шести подразделений армии.
С личным составом проведен ряд лекционных и практических занятий по различным направлениям. Помимо этого, осуществлен прием зачетов на допуск к руководству и управлению экипажами с рабочих мест, несению боевого дежурства. По итогам мероприятия, не допущенных лиц среди участников сборов нет.
Подобные мероприятия проводятся дважды в год накануне начала учебного периода и помимо прочего направлены на подведение итогов, планирование мероприятий и постановку задач на грядущее полугодие.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324253@egNews