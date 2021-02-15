Офицеры морской пехоты Каспийской флотилии совершенствуют профессиональное мастерство на войсковом стрельбище в горах Дагестана

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 15 febbraio 2021

15.02.2021 (10:15)

Офицерский состав подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) приступил к интенсивной командирской подготовке на полигоне Аданак в Дагестане.

В ходе полевого выхода офицеры совершенствуют профессиональные знания, умения и навыки по важнейшим военным дисциплинам – тактической, технической, огневой, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите. Также в полевых условиях командиры подразделений сдают зачеты и нормативы по всем видам подготовки, а также вождению боевых машин, автомобильной и специальной техники, находящихся на вооружении воинских частей.

На контрольных занятиях по огневой подготовке офицеры выполнят нормативы по стрельбе из стрелкового оружия и отработают упражнения армейской тактической стрельбы из пистолета Макарова, автоматов АК-12 и АК-74М. Кроме того, на войсковом стрельбище, командиры подразделений проведут стрельбы из вооружения новейших бронетранспортеров БТР-82А по подвижным и неподвижным целям в дневных и ночных условиях.

Всего в учебных мероприятиях принимают участие порядка 150 офицеров морской пехоты КФл и будет задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

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