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Agenparl

Офицеры ВВО в Забайкалье осваивают армейскую тактическую стрельбу

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 17 novembre 2020

17.11.2020 (07:18)

Офицеры разведывательных подразделений Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае совершенствуют мастерство в армейской тактической стрельбе из автомата АК-74М.

Для данной дисциплины на одном из полигонов оборудован специальный участок со стенами-укрытиями, лазами и подвесными мостками, коридорами для ведения стрельбы из неудобных положений.

В ходе выполнения упражнений от военнослужащих требуется поразить цели на дальности от 25 до 50 метров.

Большинство упражнений предусматривают ведение стрельбы из неудобных положений с постоянной сменой огневой позиции. Такая методика огневой подготовки принципиально отличается от обычных стрельб из стрелкового оружия, так как оценивается не только точность поражения цели, но и время, которое затратил военнослужащий на поражение всех целей.

Освоение упражнений армейской тактической стрельбы способствует подготовке солдат и офицеров для ведения боевых действий в условиях ограниченного пространства, в том числе  домов, завалов, городских кварталов. Она позволяет выработать необходимые навыки, такие как скорость и точность поражения целей.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12325121@egNews

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