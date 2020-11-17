Офицеры ВВО в Забайкалье осваивают армейскую тактическую стрельбу

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 17 novembre 2020
17.11.2020 (07:18)
Офицеры разведывательных подразделений Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае совершенствуют мастерство в армейской тактической стрельбе из автомата АК-74М.
Для данной дисциплины на одном из полигонов оборудован специальный участок со стенами-укрытиями, лазами и подвесными мостками, коридорами для ведения стрельбы из неудобных положений.
В ходе выполнения упражнений от военнослужащих требуется поразить цели на дальности от 25 до 50 метров.
Большинство упражнений предусматривают ведение стрельбы из неудобных положений с постоянной сменой огневой позиции. Такая методика огневой подготовки принципиально отличается от обычных стрельб из стрелкового оружия, так как оценивается не только точность поражения цели, но и время, которое затратил военнослужащий на поражение всех целей.
Освоение упражнений армейской тактической стрельбы способствует подготовке солдат и офицеров для ведения боевых действий в условиях ограниченного пространства, в том числе домов, завалов, городских кварталов. Она позволяет выработать необходимые навыки, такие как скорость и точность поражения целей.
Новости по теме:
Метки:
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12325121@egNews