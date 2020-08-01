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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 01 agosto 2020

01.08.2020 (07:30)

Сегодня, в соответствии с ранее утвержденным планом, отряд боевых кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также большого морского танкера «Борис Бутома» вышел из Владивостока в дальний поход.

Планируется, что корабли более двух месяцев будут выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этот период предусмотрены деловые заходы отряда в ряд портов иностранных государств.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304860@egNews

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