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Agenparl

ОТРК «Искандер» ВВО подготовят к применению в условиях суровой зимы на Дальнем Востоке

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 09 novembre 2020

09.11.2020 (07:57)

В ракетном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Еврейской автономной области, завершается перевод новейших оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и другой техники на режим зимней эксплуатации.

Всего в ходе сезонной подготовки уже обслужено более 100 единиц вооружения и различной военной техники. При этом было использовано более 2 тонн моторных и трансмиссионных масел и около 500 килограммов пластичных смазок.

Техническое обслуживание было проведено на самоходных пусковых установках, транспортно-заряжающих и командно-штабных машинах, пунктах подготовки информации и других единицах техники. Работы будут завершены до конца текущего месяца.

Обслуживание пройдет вся военная и специальная техника, находящаяся на вооружении соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая пусковыми установками ОТРК. Проведенные работы позволят выполнить любую задачу по предназначению в условиях суровой дальневосточной зимы.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12323559@egNews

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