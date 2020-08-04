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Agenparl

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ АБР НА COVID-19 ДОСТИГЛИ $9,3 МЛРД НА КОНЕЦ ИЮЛЯ 2020

by Redazione00

(AGENPARL) – MANILA (PHILIPPINES), mar 04 agosto 2020 МАНИЛА, ФИЛИППИНЫ (3 августа 2020 г.) – Азиатский банк развития (АБР) выделил $9,3 млрд финансовых ресурсов за последние шесть месяцев с начала февраля, когда АБР начал реализацию первоначальных ответных мер для поддержки своих развивающихся стран-членов и частного сектора, чтобы устранить последствия пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Кроме того, партнеры по развитию выделили $4,6 млрд в виде софинансирования.
Финансирование АБР является частью общего пакета помощи в размере $20 млрд в качестве ответных мер на COVID-19, объявленного 13 апреля.

Fonte/Source: http://feedproxy.google.com/~r/adb_whatsnew/~3/RrzFBeMoFcg/624026

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