ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ АБР НА COVID-19 ДОСТИГЛИ $9,3 МЛРД НА КОНЕЦ ИЮЛЯ 2020

(AGENPARL) – MANILA (PHILIPPINES), mar 04 agosto 2020 МАНИЛА, ФИЛИППИНЫ (3 августа 2020 г.) – Азиатский банк развития (АБР) выделил $9,3 млрд финансовых ресурсов за последние шесть месяцев с начала февраля, когда АБР начал реализацию первоначальных ответных мер для поддержки своих развивающихся стран-членов и частного сектора, чтобы устранить последствия пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Кроме того, партнеры по развитию выделили $4,6 млрд в виде софинансирования.

Финансирование АБР является частью общего пакета помощи в размере $20 млрд в качестве ответных мер на COVID-19, объявленного 13 апреля.



Fonte/Source: http://feedproxy.google.com/~r/adb_whatsnew/~3/RrzFBeMoFcg/624026