Освобождение судна, захваченного пиратами, продемонстрируют боевые пловцы ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 16 agosto 2020
16.08.2020 (16:45)
Боевые пловцы из состава противодиверсионного отряда Ленинградской военно-морской базы 27 августа на динамическом показе международного военно-технического форума «Армия-2020» продемонстрируют освобождение судна, условно захваченного пиратами.
«Гостям военно-технического форума «Армия-2020» будет продемонстрирован эпизод по освобождению судна, условно захваченного пиратами», – сообщил командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.
Зрители смогут увидеть тактические действия боевых пловцов, которые с применением быстроходных лодок приблизятся к захваченному судну, произведут оценку обстановки и уничтожение противника.
В рамках форума состоится динамический показ, в котором примут участие корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли, будут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов.
В статическом показе будут представлены образцы техники войск противовоздушной обороны, ракетных войск, сил специального назначения, военной полиции. Гостей ждут экспозиции на кораблях-музеях «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный», будет работать единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса».
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307520@egNews