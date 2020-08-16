domenica, Agosto 16, 2020
Breaking News

BIELORUSSIA. NON SACRIFICARE LA VERITà PER INTERESSI POLITICI

ZIMBABWE: LA SOLIDARIETà DEL NUNZIO AI VESCOVI

SECRETARY POMPEO TRAVELS TO THE DOMINICAN REPUBLIC TO REAFFIRM STRONG TIES AND…

PUBLIC SCHEDULE – AUGUST 16, 2020

IL PAPA CHIEDE DIALOGO E GIUSTIZIA PER LA BIELORUSSIA

IL PAPA ALL’ANGELUS: PORTIAMO LA NOSTRA STORIA AI PIEDI DEL SIGNORE

LIBANO, UNICEF LANCIA L’APPELLO PER AIUTARE 100MILA BAMBINI

LA POLONIA PER IL LIBANO: GIORNATA DI PREGHIERE E OFFERTE

SHEVCHUK: “PREGHIAMO PER L’INDIPENDENZA E L’INTEGRITà TERRITORIALE DELLO STATO BIELORUSSO

DAI GIOVANI PALESTINESI UN SALUTO DI PACE A BEIRUT

Agenparl
Image default
Home » Освобождение судна, захваченного пиратами, продемонстрируют боевые пловцы ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

Освобождение судна, захваченного пиратами, продемонстрируют боевые пловцы ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 16 agosto 2020

16.08.2020 (16:45)

Боевые пловцы из состава противодиверсионного отряда Ленинградской военно-морской базы 27 августа на динамическом показе международного военно-технического форума «Армия-2020» продемонстрируют освобождение судна, условно захваченного пиратами.

«Гостям военно-технического форума «Армия-2020» будет продемонстрирован эпизод по освобождению судна, условно захваченного пиратами», – сообщил командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

Зрители смогут увидеть тактические действия боевых пловцов, которые с применением быстроходных лодок приблизятся к захваченному судну, произведут оценку обстановки и уничтожение противника.

В рамках форума состоится динамический показ, в котором примут участие корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли, будут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов.

В статическом показе будут представлены образцы техники войск противовоздушной обороны, ракетных войск, сил специального назначения, военной полиции. Гостей ждут экспозиции на кораблях-музеях «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный», будет работать единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса».

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307520@egNews

Post collegati

Высадку десанта и захват плацдарма продемонстрируют военнослужащие ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

Redazione

Освобождение судна, захваченного пиратами, продемонстрируют боевые пловцы ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

Redazione

Команды ЦВО завоевала «серебро» и «бронзу» чемпионата ВС РФ по дзюдо и самбо

Redazione

Военные связисты четырех государств поборются за победу в конкурсе «Уверенный прием», который впервые пройдет на территории Белоруссии в рамках АрМИ-2020

Redazione

Мемориальную комнату танкиста-аса Семена Хохрякова открыли в казачьем танковом полку ЦВО

Redazione

Команда Алжирской Народной Республики прибыла в Псков для участия международном конкурсе «Десантный взвод – 2020»

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More