domenica, Giugno 28, 2020
Breaking News

CS_ISTRUZIONE, AZZOLINA PARTECIPA ALLA RIUNIONE DEI MINISTRI DEL G20

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA IN UDIENZA DAL PAPA

CARCERI, SALVINI: AGENTI AGGREDITI OVUNQUE MA DAVANTI AL GIUDICE ANDRANNO DUE POLIZIOTTI

DIRETTORIO CATECHESI, MARTINEZ: SINTESI DEL MAGISTERO DEL PAPA

PRESS RELEASE: PM CALL WITH PM MORAWIECKI OF POLAND: 27 JUNE 2020

COMUNICATO: PARTECIPAZIONE ITALIA A PROGRAMMA UE 2020, AUDIZIONE GUALTIERI E SAVONA –…

COMUNICATO: EMERGENZA COVID-19 E FASE 2, AUDIZIONE ROCCA, PRESIDENTE CROCE ROSSA –…

COMUNICATI: AUTONOMIE TERRITORIALI, AUDIZIONE ANCI – MARTEDì ALLE 12 DIRETTA WEBTV

COMUNICATO: COVID-19 E POLITICHE IMMIGRAZIONE, AUDIZIONE MINISTRA LAMORGESE – MARTEDì ALLE 14…

COMUNICATO: PARTECIPAZIONE ITALIA A PROGRAMMA UE 2020, AUDIZIONE BLANGIARDO – MARTEDì ALLE…

Agenparl
Image default
Home » Операторы 11 научной роты войск РХБЗ готовятся к участию в МВТФ «АРМИЯ-2020»

Операторы 11 научной роты войск РХБЗ готовятся к участию в МВТФ «АРМИЯ-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 28 giugno 2020

28.06.2020 (02:00)

Операторы научной роты Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко представят свои разработки на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Молодые ученные в этом году готовят к показу ряд экспонатов и разработок: приборный комплекс радиационной, химической и биологической разведки для бронеобъектов, приборный комплекс радиационной, химической и биологической разведки для бронеобъектов, комплекс БЛА для проведения неспецифической биологической разведки и отбора проб аэрозолей с устройствами беспроводной связи, устройство для защиты органов дыхания и головы военнослужащего, комплекс средств консервации вооружения, военной и специальной техники

VI Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» состоится в августе 2020 года на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.), полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299388@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More