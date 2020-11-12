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Agenparl

Окружной учебный центр ВВО в Забайкалье подготовил более 2000 младших специалистов

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 12 novembre 2020

12.11.2020 (05:15)

В окружном учебном центре (ОУЦ) подготовки младших специалистов мотострелковых войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, с курсантами-выпускниками завершается сдача квалификационных экзаменов.

Контрольные занятия проходят в течение двух недель по основным предметам боевой подготовки: вождению боевых машин, огневой, тактической, инженерной, строевой и физической подготовке, военной топографии, связи и медицинской подготовке.

По результатам сдачи свыше 2 тыс. младших специалистов получат свидетельства об окончании учебного центра с присвоением классной квалификации и воинского звания «младший сержант».

До конца ноября выпускники учебного центра будут распределены в соединения и воинские части ВВО для дальнейшего прохождения военной службы.

Окружной учебный центр осуществляет подготовку младших специалистов по 30 различным специальностям, в частности, водителей различной колесно-гусеничной техники, механиков-водителей и командиров танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, командиров артиллерийских и минометных орудий, командиров расчетов противотанковых управляемых ракет, специалистов РХБ защиты и др.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324149@egNews

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