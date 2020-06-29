Около 300 участков подготовлено для голосования военнослужащих ВВО

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 29 giugno 2020

29.06.2020 (08:10)

Более 300 участков подготовлено для голосования в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО). В ВВО проголосуют военнослужащие, гражданский персонал минобороны, члены семей военнослужащих, представители организаций ВВО. Кроме того, на территории ВВО реализуют свое конституционное право 23 тысяч ветеранов военной службы.

Для военнослужащих, находящихся в отдаленных гарнизонах, в частности на острове Врангеля и мысе Шмидта, будет организована доставка вертолетом выездных урн для голосования. Военнослужащие на Курильских островах реализуют свое конституционное право на стационарных участках для голосования.

Основная часть граждан реализует свое конституционное право на открытых участках в населенных пунктах по месту дислокации воинских частей, а также по месту жительства военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Для тех, кто в 1 июля будет на полигоне, заступит в караул или на дежурство, в ВВО организовано досрочное голосование.

Справочно:

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской назначено на 1 июля 2020 года.

Метки: