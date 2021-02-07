Около 250 новобранцев в соединениях и воинских частях РВСН приняли Военную присягу

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (15:30)

В Бологовском, Козельском, Татищевском, Барнаульском, Новосибирском и Иркутском ракетных соединениях Ракетных войск стратегического назначения прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге около 250 новобранцев, призванных на военную службу осенью текущего года.

Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли общевойсковую подготовку, окрепли морально и физически.

Во время торжественной церемонии командиры и представители общественных организаций поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, а военнослужащие старшего призыва наглядно продемонстрируют свою боевую выучку.

Церемонии приведения к Военной присяге прошли

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