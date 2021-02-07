domenica, Febbraio 7, 2021
Breaking News

GOVERNO: P. DE LUCA (PD), BENE ZINGARETTI, L’UE è LA SOLUZIONE

L’APPELLO DEL PAPA PER LA TUTELA DELLA VITA E LA PROTEZIONE DEI…

LA PREGHIERA DEL PAPA PER IL MYANMAR: SI PROMUOVANO GIUSTIZIA E STABILITà

IL PAPA: LA MISSIONE DELLA CHIESA è LA VICINANZA

CONTE – DI MAIO, CHIGI: RICOSTRUZIONI RIPORTATE DAL CORRIERE DELLA SERA NON…

UCRAINA, 30 ANNI DAL RINNOVO DELLE STRUTTURE ECCLESIASTICHE

MALI IN PREGHIERA PER LA LIBERAZIONE DI SR. GLORIA NARVAEZ

NON SOLO VITTIME DELLA TRATTA. BLESSING, TESSITRICE DI SPERANZA

GIORNATA PER LA VITA, SANTORO: ”VALORIZZIAMOLA IN TUTTI I SUOI ASPETTI”

ITALIA. GIORNATA NAZIONALE CYBER BULLISMO, L’UNICEF PUBBLICA UNA GUIDA PER I GENITORI

Agenparl

Около 250 новобранцев в соединениях и воинских частях РВСН приняли Военную присягу

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (15:30)

В Бологовском, Козельском, Татищевском, Барнаульском, Новосибирском и Иркутском ракетных соединениях Ракетных войск стратегического назначения прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге около 250 новобранцев, призванных на военную службу осенью текущего года.

Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли общевойсковую подготовку, окрепли морально и физически.

Во время торжественной церемонии командиры и представители общественных организаций поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, а военнослужащие старшего призыва наглядно продемонстрируют свою боевую выучку.

Церемонии приведения к Военной присяге прошли 

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342833@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More