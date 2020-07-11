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Agenparl

Около 200 тонн мусора собрали военные экологи ЦВО на полуострове Ямал

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 11 luglio 2020

11.07.2020 (11:56)

Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) собрал около 200 тонн мусора, спрессовали более 3500 бочек на земле Министерства обороны РФ в Арктической зоне на мысе Мааре-Сале полуострова Ямал.

Силами военнослужащих экологического взвода планируется убрать 676 тонн мусора на территории в 4 га на мысе Марре-Сале. К работе привлечены около 32 военнослужащих, а также около 23 единицы техники. Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Кроме того, на мысе Марре-Сале был развернут полевой автономный лагерь, в который входят места проживания, пункт питания, а также полевой хлебозавод. Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки металла и прессования.

К выполнению задач военнослужащие приступили 10 июня. Работы продлятся до 1 октября. В 2020 году силами экологического взвода планируется закончить эту очистку.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301437@egNews

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