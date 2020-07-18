sabato, Luglio 18, 2020
Breaking News

SCUOLA, AZZOLINA: PRONTA A COLLABORARE CON SINDACATI

PALERMO RICORDA LA STRAGE DI VIA D’AMELIO

I FUNERALI DEL CARDINALE GROCHOLEWSKI: LA SANTITà COME VERA GRANDEZZA DELL’UOMO

MIGRANTI. A KARA TEPE LEZIONI DI…ACCOGLIENZA

HEBDOMADA PAPAE: IL GR IN LATINO DEL 18 LUGLIO

SANITÀ, SALVINI E LOCATELLI (LEGA): NO ALLA CHIUSURA DEL CENTRO PER LE…

VERTICE UE, POLONIA: PAESI FRUGALI, AVARI

DOGLIETTO NUOVO DIRETTORE DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DIPENDENTI VATICANI

MISTò: IL FAS, SERVIZIO SANITARIO CON LA PERSONA AL CENTRO

AUTOSTRADE, DI MAIO: VIA I BENETTON, ADESSO ABBASSARE TARIFFE, TUTELARE I CITTADINI

Agenparl

Около 150 самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию в рамках внезапной проверки

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 18 luglio 2020

18.07.2020 (15:00)

В рамках внезапной проверки войск (сил) Южного военного округа (ЮВО), проводимой в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы.

На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302697@egNews

Post collegati

Около 150 самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию в рамках внезапной проверки

Redazione

Подразделения РХБ защиты ЮВО отработают специальные задачи в рамках проверки боевой готовности под Волгоградом

Redazione

Более 70 учений различного уровня и контрольных занятий будет проведено в ЮВО в рамках внезапной боевой готовности

Redazione

Артиллерия морской пехоты Каспийской флотилии ЮВО заняла позиции на полигоне Аданак в Дагестане

Redazione

Эскадрилья «Суперграчей» ЮВО на Кубани ракетными ударами уничтожила аэродром условного противника

Redazione

Команда Северного флота будет представлять Вооруженные силы России на международном этапе конкурса «Аварийный район-2020»

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More