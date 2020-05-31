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Agenparl

Около 12000 единиц техники ВДВ было обслужено в ходе перевода ВВСТ на весенне-летний режим эксплуатации

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020

31.05.2020 (09:14)

В Воздушно-десантных войсках завершилось сезонное обслуживание и перевод вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации.

Основные усилия при подготовке ВВСТ к весенне-летнему режиму эксплуатации были направлены на выполнение мероприятий, обеспечивающих поддержание ВВСТ высокой степени технической готовности и обеспечения их надежной работы при повседневном использовании и в ходе выполнения поставленных задач, подготовки бронетанковой и автомобильной техники, материально-технической  базы к эксплуатации в условиях весенне-летних условиях.

Всего, в рамках  перевода ВВСТ на весенне-летний режим эксплуатации в Воздушно-десантных войсках было переведено около 12 000 единиц ВВСТ, включающих в себя технику службы РАВ, бронетанковую и автомобильную технику, а также специальную технику медицинской службы, связи, РХБЗ, тыла, БЛА, РЭБ, топографической службы и других.

Кроме того, было подготовлено более 50 парков техники и около 100 складов различного назначения.

Для выполнения работ по переводу ВВСТ было привлечено более 20 000 военнослужащих и около 1 000 представителей промышленности.

Все мероприятия были выполнены в полном объеме, что позволило качественно подготовить ВВСТ к весенне-летнему периоду эксплуатации.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295112@egNews

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