Около 1 тыс. человек посетили Новороссийскую военно-морскую базу в ходе мероприятий МВТФ «Армия-2020»

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 29 agosto 2020

29.08.2020 (14:00)

Около 1 тыс. человек посетили Новороссийскую военно-морскую базу (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) в ходе мероприятий Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020».

В мероприятиях форума смогли принять участие все желающие. Вход на территорию НВМБ осуществлялся организованными группами до 100 человек для соблюдения социальной дистанции.

В течение трех дней работы МВТФ «Армия-2020» жители и гости города-героя смогли увидеть около 50 единиц вооружения, военной техники и специального водолазного снаряжения Черноморского флота и Воздушно-десантных войск, в том числе стрелкового и специального вооружения аварийно-спасательного отряда и подразделения специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами противника.

Ежедневно в статическом показе была представлена армейская техника, в том числе зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М», боевая машина десанта БМД-2, мотовездеход и снегоход.

Кроме того, на показ были выставлены 6 морских судов, в том числе новейший большой гидрографический катер «Борис Слободник», противодиверсионный катер «Кадет» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру».

Особенностью МВТФ в Новороссийске стал динамический показ в военной гавани возможностей сил и средств Черноморского флота, в ходе которого моряки продемонстрировали гостям действия по задержанию судна-нарушителя территориальных вод, по оказанию помощи плавающему на воде экипажу аварийного судна, высадке морского десанта на берег с встречным боем и захватом плацдарма, а также вальсирование судов обеспечения с фонтанами на воде.

Основными целями проведения форума являются стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, деятельности перспективных специалистов научно-исследовательских организаций, укрепление сотрудничества с предприятиями и организациями промышленности, а также популяризация службы в Вооруженных Силах РФ и патриотическое воспитание молодежи.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310900@egNews