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Agenparl

Около 1 тысячи мотострелков ВВО на учении в Бурятии разгромили условного противника во встречном бою

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 08 febbraio 2021
08.02.2021 (05:00)

Этапом боевой стрельбы завершилось на полигоне «Бурдуны» двухстороннее ротное тактическое учение (РТУ) с мотострелковым соединением Восточного военного округа, дислоцированным в Республике Бурятия.

В течение пяти дней отрабатывались вопросы совершения маршей, обустройства полевого лагеря, организации взаимодействия с подразделениями разведки, артиллерии, радиационной, химической, биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, штурмовой и армейской авиацией.

В одном из основных этапов двухстороннего РТУ, два подразделения противостояли друг другу, выполняя различные тактические приемы с использованием средств имитации и холостых боеприпасов. Такой формат учения способствует развитию у командиров нестандартного мышления и позволяет на практике выполнять различные приемы в условиях максимально приближенных к боевым.

В ходе основного этапа учения мотострелки разгромили авангард условного противника во встречном бою, захватили инициативу и окружили его группировку.

Для уничтожения главных сил условного противника применялась ствольная артиллерия САУ «Гвоздика». В завершающей фазе учения мотострелки выбили с занятых позиций разрозненные подразделения «неприятеля».

В ходе наступательного боя были также отработаны вопросы боевого, тылового и медицинского обеспечения.

На учение привлекалось около 1 тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, противотанковый комплекс «Корнет» на базе БМП-3.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342880@egNews

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