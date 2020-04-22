Об объявлении конкурса РФФИ для аспирантов

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mer 22 aprile 2020

Российский фонд фундаментальных исследований объявляет конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными, обучающимися в очной аспирантуре. В конкурсе имеют право принять аспиранты первого года обучения, зачисленные в трехгодичную аспирантуру (зачисление в 2019 году), второго года обучения, зачисленные в четырехгодичную аспирантуру (зачисление в 2018 году).

Об этом конкурсе информация размещена здесь

Fonte/Source: https://pstu.ru/anons/2020/04/22/10506/