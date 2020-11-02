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Новый тип винтовок использовали снайперы ВВО на тактических учениях

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 02 novembre 2020

02.11.2020 (05:39)

В Хабаровском крае снайперы использовали винтовки СВ-98.

Учения проходили на открытой местности и в зданиях. Особенностью мероприятия стал новый метод взаимодействия между группами в зданиях, заключающийся в постановке целеуказания одной группой, занявшей позиции на верхних этажах – другой, ведущей стрельбу. Такой приём в огневой подготовке значительно повышает быстродействие в работе снайперов и точность поражения мишеней.

Эффективность поражения целей была достигнута за счёт рассредоточения огня между снайперами: одна группа работала по живой силе, другая – по военной технике условного противника.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12322405@egNews

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