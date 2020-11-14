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Home » Новый серийный патрульный катер «Раптор» принят в состав ВМФ России

Новый серийный патрульный катер «Раптор» принят в состав ВМФ России

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 14 novembre 2020

14.11.2020 (13:23)

17-й по счету новейший патрульный катер проекта 03160 «Раптор» сегодня принят в состав ВМФ России приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова. Церемония подъема Андреевского флага на катере состоялась на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге. 

«Патрульные катера «Раптор» подтвердили свою эффективность в ходе их планового использования на флотах. Их маневренность и скорость хода подняли на новый уровень качественный уровень оснащенность катерной составляющей надводных сил», – отметил Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов.

Патрульные  катера проекта 03160 типа «Раптор» серийно строятся  на заводе «Пелла»  по заказу Военно-Морского Флота для несения патрульной службы в акваториях  назначенных морских районов. Катера «РАПТОР» отличаются высокими характеристиками управляемости и  маневренности,  также   эффективным для своего класса вооружением для выполнения поставленных задач.  Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:

  • доставка группы военнослужащих (морских пехоинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности  при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте
  • несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий
  • перехват и задержание малых целей
  • участие в поисково-спасательных операциях  в районах несения дежурства

Район плавания  катера проекта 03160 «Раптор»  – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением  от пункта базирования – 100 миль.

Экипаж 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.

Броневая защита – бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом. Вооружение – дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ),   2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.   

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324596@egNews

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