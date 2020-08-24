Новые деревья на «Аллее дружбы» были посажены участниками Международного кинологического конкурса «Верный друг»

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 24 agosto 2020
24.08.2020 (07:30)
Члены организационного комитета Международного кинологического конкурса «Верный друг» совместно с военнослужащими из команды Вьетнама посадили новое дерево на «Аллее дружбы» участников кинологического конкурса.
По словам главного судьи конкурса генерал-майора Владимира Головачева, – «Заложенная нами в прошлом году традиция позволит напоминать о тех участниках, которые внести свой вклад в развитие кинологии своим участием».
В 2019 году на территории 470 учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации появилась алея, где участниками мероприятия были высажены первые семь каштанов от лица пяти команд-участников и гостей из Израиля и Венесуэлы, посетивших конкурс в качестве наблюдателей.
Помимо российской сборной, в проводимых уже пятый год подряд соревнованиях военных кинологов, принимают участие команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Государства Израиль.
Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» проходит в период с 23 по 31 августа 2020 года.
Торжественное открытие конкурса состоялось накануне на территории 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровском районе Московской области.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309278@egNews