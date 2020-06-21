domenica, Giugno 21, 2020
Breaking News

CORONAVIRUS, CERIMONIA DI RINGRAZIAMENTO DEI MEDICI E INFERMIERI DELLA TASK FORCE DELLA…

DAL CARCERE DI REGGIO EMILIA MASCHERINE PER I BAMBINI UGANDESI

GIUSTIZIA, SALVINI: TASER ANCHE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA, ALTRO CHE SVUOTACARCERI

STATI GENERALI, SALVINI: LE LITI NEL GOVERNO CONDANNANO LA LIGURIA ALL’ISOLAMENTO. PER…

GOVERNO, SALVINI: INCONTREREMO CONTE PER CONFRONTARCI, PAESE FERMO

IL COVID NON Dà TREGUA ALL’AMERICA LATINA. OMS RIVEDE LINEE GUIDA

CORONAVIRUS, OMS: NON SERVONO PIU’ 2 TAMPONI NEGATIVI PER STABILIRE GUARIGIONE

EGITTO, SALVINI: UNA NOSTRA CONNAZIONALE È RICOVERATA AL CAIRO, SIAMO AL LAVORO…

IL PAPA EMERITO TORNA IN VATICANO

IL PAPA: RISCOPERTA LA BELLEZZA DI TANTI LUOGHI LIBERI DAL TRAFFICO E…

Agenparl

Новороссийский филиал Центрального военно-морского музея «Корабль боевой славы „Михаил Кутузов”» с сегодняшнего дня открыт для посетителей

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 21 giugno 2020

21.06.2020 (21:00)

С 21 июня новороссийский филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Корабль боевой славы „Михаил Кутузов”» вновь открыт для посетителей, однако сохраняются некоторые ограничения.

В  филиале введен ограничительный порядок работы с посетителями, предусматривающий проведение экскурсий с обязательным использованием посетителями масок, групп численностью групп до 20 человек, что обеспечит необходимую социальную дистанцию.   

Справочно:

Легкий артиллерийский крейсер проекта 68бис «Михаил Кутузов» (заводской № С-385) был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в Николаеве 22 февраля 1951 года. 29 ноября 1951 года состоялся спуск корпуса крейсера на воду. 9 августа 1954 года на крейсере был поднят Военно-морской флаг СССР. Этот день считается днем рождения крейсера. 

Экипаж корабля достойно пронес советский Военно-морской флаг по многим морям и океанам, успешно выполняя все поставленные перед ним задачи. Осуществляя свою миссию, служившую укреплению мира, доверия и дружбы между народами, корабль посетил порты Югославии, Албании, Египта, Сирии, Ливана, Румынии, Болгарии. В общей сложности крейсер «Михаил Кутузов» за период своей активной службы совершил 15 дальних походов и боевых служб, шел более 220000 миль.

Как боевая единица крейсер находился в составе кораблей 1-й линии постоянной готовности по октябрь 1988 года. Затем он был выведен из состава боевых кораблей флота и переведен в разряд «военного имущества» и на базе крейсера был создан филиал музея ЧФ. 25 августа 2001 года крейсер прибыл в Новороссийск, где был поставлен на вечную стоянку у причала Морского вокзала города.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298344@egNews

Post collegati

В 2020 году в РВСН запланирована поставка 12 колесных дорожных машин

Redazione

Новороссийский филиал Центрального военно-морского музея «Корабль боевой славы „Михаил Кутузов”» с сегодняшнего дня открыт для посетителей

Redazione

Победой военнослужащих армейского корпуса завершился чемпионат Северного флота по стрельбе из штатного оружия

Redazione

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли соревнования по плаванию

Redazione

Медперсонал многопрофильных мобильных госпиталей Минобороны России в Дагестане поздравили с профессиональным праздником

Redazione

Командующий Северным флотом поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More