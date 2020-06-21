Новороссийский филиал Центрального военно-морского музея «Корабль боевой славы „Михаил Кутузов”» с сегодняшнего дня открыт для посетителей

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 21 giugno 2020

21.06.2020 (21:00)

С 21 июня новороссийский филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Корабль боевой славы „Михаил Кутузов”» вновь открыт для посетителей, однако сохраняются некоторые ограничения.

В филиале введен ограничительный порядок работы с посетителями, предусматривающий проведение экскурсий с обязательным использованием посетителями масок, групп численностью групп до 20 человек, что обеспечит необходимую социальную дистанцию.

Справочно :

Легкий артиллерийский крейсер проекта 68бис «Михаил Кутузов» (заводской № С-385) был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в Николаеве 22 февраля 1951 года. 29 ноября 1951 года состоялся спуск корпуса крейсера на воду. 9 августа 1954 года на крейсере был поднят Военно-морской флаг СССР. Этот день считается днем рождения крейсера.

Экипаж корабля достойно пронес советский Военно-морской флаг по многим морям и океанам, успешно выполняя все поставленные перед ним задачи. Осуществляя свою миссию, служившую укреплению мира, доверия и дружбы между народами, корабль посетил порты Югославии, Албании, Египта, Сирии, Ливана, Румынии, Болгарии. В общей сложности крейсер «Михаил Кутузов» за период своей активной службы совершил 15 дальних походов и боевых служб, шел более 220000 миль.

Как боевая единица крейсер находился в составе кораблей 1-й линии постоянной готовности по октябрь 1988 года. Затем он был выведен из состава боевых кораблей флота и переведен в разряд «военного имущества» и на базе крейсера был создан филиал музея ЧФ. 25 августа 2001 года крейсер прибыл в Новороссийск, где был поставлен на вечную стоянку у причала Морского вокзала города.

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