Новороссийские десантники навестили ветерана Великой Отечественной войны – участницу высадки морского десанта на Малую Землю

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 03 febbraio 2021

03.02.2021 (08:45)

В преддверии 78-й годовщины высадки морского десанта под командованием майора Цезаря Куникова на Малую Землю, вблизи поселка Мысхако, военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения навестиливетерана Великой Отечественной войны, жительницу города-героя Новороссийска Веру Гавриловну Пикину, которая в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года в должности медицинской сестры в составе Военно-морского госпиталя № 3 Новороссийской военно-морской базы принимала участие в тех героических событиях. Она оказывала помощь раненым героям-малоземельцам, а также помогала возвращать их с Малой Земли в тыл наших войск на судах Черноморского флота.

«Малая земля» — это каменистый клочок черноморского берега площадью всего 27 квадратных километров, который стал символом храбрости и стойкости защитников Отечества, неотъемлемой частью боевой славы города-героя Новороссийска.

На фронт юная Вера Пикина ушла добровольно в сентябре 1942 года. Ей было всего 16 лет. За мужество и отвагу, проявленные в боях, она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу на Германией», «За оборону Кавказа», «За освобождение Кубани» и многими другими.

Десантники поздравили ветерана, вручили ей цветы и памятные подарки. Военный оркестр гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка исполнил песни военных лет, а вокально-инструментальный ансамбль соединения «Синева» исполнил для нее знаменитую песню собственного сочинения «Бескозырка».

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