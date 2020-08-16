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Agenparl

Новобранцы научно-производственной роты Балтийского флота приняли Военную Присягу

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 16 agosto 2020

16.08.2020 (13:30)

Военнослужащие научно-производственной роты Балтийского флота, призванные весной-летом 2020 года, приняли Военную присягу.

Торжественный ритуал состоялся на территории дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота.  Под музыку военного оркестра знамённая группа в сопровождении Почётного караула вынесла Государственный флаг Российской Федерации и Боевое знамя воинской части. Затем 20 военнослужащих зачитали клятву на верность Отечеству.

С принятием Военной присяги молодых солдат поздравили командование воинской части, представители судостроительного завода «Янтарь».

Для прохождения военной службы по призыву в научно-производственной роте ранее были отобраны 20 молодых людей из Калининградской области. Все они имеют высшее и среднее профильное образование, и ранее работали или проходили практику по своим специальностям на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» – кораблестроителями, судовыми трубопроводчиками и сварщиками. Во время несения службы они занимаются повышением собственного профессионального и образовательного уровня.

Военнослужащие большую часть службы будут работать по своим специальности на судостроительном предприятии.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307491@egNews

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