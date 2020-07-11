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Agenparl

Новобранцы Амурского объединения ВВО торжественно примут воинскую присягу

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 11 luglio 2020

11.07.2020 (08:10)

В воскресенье сразу в нескольких соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории в Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровского края, пройдут церемонии приведения к Военной присяге молодого пополнения.

Более 50 новобранцев, призванных весной этого года, в торжественной обстановке произнесут клятву на верность Родине. Все они уже прошли медицинское осмотры, проверку на профессиональную пригодность, получили начальные знания по строевой, огневой подготовке и общевоинским уставам.

Торжественные мероприятия пройдут со строгим соблюдением карантинных мер. Все присутствующие будут обеспечены медицинскими масками, а помещения и площадки будут обработаны дезинфицирующими растворами.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301413@egNews

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