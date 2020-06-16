Новейший корвет для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставлен во Владивосток для проведения заводских ходовых и государственных испытаний

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 16 giugno 2020

16.06.2020 (04:30)

Сегодня во Владивосток из Комсомольска-на-Амуре прибыл транспортно-спусковой док «Зея» с корветом «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Это третий серийный корвет проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) специально для Тихоокеанского флота.

Док в сопровождении буксиров вошел в бухту Золотой Рог, проследовав под Русским и Золотым мостами. В ближайшее время боевой корабль будет выведен из «Зеи» и поставлен у пирса сдаточной базы АСЗ во Владивостоке, где в конце месяца на него заселится экипаж.

Планируется, что заводские ходовые и государственные испытания нового корабля пройдут в акватории Японского моря.

Приём корвета в состав Тихоокеанского флота ожидается в конце текущего года.

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