Новейший корвет для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставлен во Владивосток для проведения заводских ходовых и государственных испытаний

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 16 giugno 2020
16.06.2020 (04:30)
Сегодня во Владивосток из Комсомольска-на-Амуре прибыл транспортно-спусковой док «Зея» с корветом «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Это третий серийный корвет проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) специально для Тихоокеанского флота.
Док в сопровождении буксиров вошел в бухту Золотой Рог, проследовав под Русским и Золотым мостами. В ближайшее время боевой корабль будет выведен из «Зеи» и поставлен у пирса сдаточной базы АСЗ во Владивостоке, где в конце месяца на него заселится экипаж.
Планируется, что заводские ходовые и государственные испытания нового корабля пройдут в акватории Японского моря.
Приём корвета в состав Тихоокеанского флота ожидается в конце текущего года.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297430@egNews