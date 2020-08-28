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Agenparl

Новейшая полоса разведчика представлена на МВТФ «Армия-2020» в Забайкалье

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 28 agosto 2020

28.08.2020 (12:20)

Военнослужащими подразделения специального назначения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, на одной из экспозиций, в ходе военно-технического форума «Армия-2020» в Чите, представлены основы и правила армейской тактической стрельбы.

Демонстрационный показ действий военнослужащих проходит на специально созданной огневой полосе, при прохождении которой, создается множество различных ситуационных задач, связанных с защитой от нападения и огневым поражением противника в условном бою.

Характерно, что тренировки по новому виду боевой подготовки выполняются с использованием большого количества имитационных средств, а также маневренных целей, имитирующих низколетящие объекты, автомобили и живую силу вероятного противника. Разведчикам выполняют стрельбу из неудобных положений: с качающихся бревен, наклонных и подвижных поверхностей. Время и количество боеприпасов при этом ограничено.

Также, в рамках форума проходит показ практических действий военнослужащих при преодолении «Полосы разведчика», а также работа обучающих тренажеров-симуляторов боевой техники и стрелкового оружия.

Военно-технический форум в столице Забайкальского края пройдет до 29 августа включительно. В нем принимают участие порядка 300 военнослужащих и задействовано около 100 единиц современного вооружения и военной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310568@egNews

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