Несколько десятков единиц новых БТР – 82 АМ получили мотострелки Приморской общевойсковой армии ВВО

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 16 novembre 2020
16.11.2020 (07:46)
В мотострелковый полк общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, прибыло несколько десятков единиц современных БТР ? 82 АМ. Эта первая партия боевых машин, которая поступила на вооружение общевойскового объединения.
Как сообщалось ранее, бронетранспортеры пополнили воинские части общевойсковой армии ВВО в рамках программы перевооружения на современные образцы техники 2020 года.
Апробацию прибывшей техники военнослужащие проведут в зимнем периоде обучения на полигонах объединения, где завершается модернизация объектов материальной базы для применения новых бронемашин.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324838@egNews