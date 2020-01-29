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Agenparl Pусский Ambiente

Недобросовестных водопользователей внесут в «чёрный список»

by Redazione0

(agenparl) – moscow mer 29 gennaio 2020

Росводресурсы обнародуют информацию о недобросовестных водопользователях. Соответствующее постановление Правительства РФ от 15 января 2020 года № 13 «Об утверждении Правил ведения реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» действует с 24 января 2020 г.

Новая система учета включает информацию о компаниях, чьи права пользования водоемами были принудительно прекращены из-за нецелевого использования водного объекта или в связи с использованием с нарушением законодательства.

В реестр будет включена информация о водопользователях, нарушающих сроки пользования объектом, установленные договором, а также о победителях аукциона на право заключения договора водопользования, уклонившихся от его заключения.

Реестр размещен на сайте Росводресурсов и будет обновляться на основании предоставляемой БВУ и субъектами РФ информации.

По словам начальника Управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрия Савостицкого недобросовестные водопользователи в течение 2-х лет после
попадания в реестр будут лишены возможности участвовать в аукционах на право
заключения договора водопользования. «Реестр является стимулом для
водопользователей не нарушать законодательство, теперь они заинтересованы в
том, чтобы не попадать в «чёрный список», – подчеркнул он. 

Fonte/Source: http://voda.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=552254

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