(agenparl) – moscow mer 29 gennaio 2020

Росводресурсы обнародуют информацию о недобросовестных водопользователях. Соответствующее постановление Правительства РФ от 15 января 2020 года № 13 «Об утверждении Правил ведения реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» действует с 24 января 2020 г.

Новая система учета включает информацию о компаниях, чьи права пользования водоемами были принудительно прекращены из-за нецелевого использования водного объекта или в связи с использованием с нарушением законодательства.

В реестр будет включена информация о водопользователях, нарушающих сроки пользования объектом, установленные договором, а также о победителях аукциона на право заключения договора водопользования, уклонившихся от его заключения.

Реестр размещен на сайте Росводресурсов и будет обновляться на основании предоставляемой БВУ и субъектами РФ информации.

По словам начальника Управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрия Савостицкого недобросовестные водопользователи в течение 2-х лет после

попадания в реестр будут лишены возможности участвовать в аукционах на право

заключения договора водопользования. «Реестр является стимулом для

водопользователей не нарушать законодательство, теперь они заинтересованы в

том, чтобы не попадать в «чёрный список», – подчеркнул он.