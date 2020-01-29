(AGENPARL) – Moscow, mer 29 gennaio 2020

В Севастополе стартовал чемпионат Южного военного округа по армейскому рукопашному бою.

Торжественное открытие спортивного мероприятия прошло под руководством представителей штаба Черноморского флота.

В соревнованиях принимают участие более 100 военнослужащих, занявших призовые места в отборочных соревнованиях и представляющих все объединения ЮВО. Каждая команда состоит из военнослужащих, представляющих различные возрастные категории.

Накануне участники соревнования прибыли в Севастополь, прошли мандатную комиссию и процедуру взвешивания для допуска к чемпионату.

Завершится чемпионат 30 января.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12273084@egNews