domenica, Agosto 9, 2020
Breaking News

MUSEI VATICANI. LA BELLEZZA CI UNISCE #61

FISH LANDING RISES 31.4% AT THE END OF MAY 2020

PROTECTING INDIGENOUS PEOPLES IS PURSUING A BETTER WORLD

LIBANO: ESPLODE LA RABBIA POPOLARE A BEIRUT

SECRETARY POMPEO’S CALL WITH TUNISIAN PRESIDENT SAIED

SECRETARY POMPEO’S CALL WITH TUNISIAN PRESIDENT SAIED

SI è SPENTO MONSIGNOR PEDRO CASALDàLIGA, CITATO DAL PAPA IN QUERIDA AMAZONIA

UN CENTRO DEDICATO A PADRE MCGIVNEY, PROSSIMO BEATO. IL MESSAGGIO DEL PAPA

Agenparl
Image default
Home » На Черноморском флоте проходят учения противодиверсионных сил и средств

На Черноморском флоте проходят учения противодиверсионных сил и средств

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 09 agosto 2020

09.08.2020 (09:00)

Военнослужащие отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы Черноморского флота проводят плановые учения, в ходе которых отрабатывают учебно-боевых задачи с выполнением подводных спусков и проведением корабельных учений на быстроходном противодиверсионном катере многоцелевого назначения (прдк)  «Грачонок».

Занятия проводятся на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Чёрного моря.

В ходе учений военнослужащие одиночно и в составе групп выполняют упражнения по подводному плаванию в различное время суток в полном водолазном снаряжении.

Совместно с личным составом пловцов отрабатывает задачи боевой подготовки и экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения «Грачонок». В процессе боевой учёбы экипаж проводит корабельные учения по обнаружению подводных пловцов с использованием вооружения и корабельных системы катера, по поиску затопленных объектов поисково-спасательным комплексом «Кальмар» с телеуправляемым подводным аппаратом. Также матросы выполняют стрельбы из штатного вооружения катера по морским целям.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306038@egNews

Post collegati

В Севастополе на территории музея-заповедника “Херсонес Таврический” будущие водолазы и корабельные коки приняли военную присягу

Redazione

На Черноморском флоте проходят учения противодиверсионных сил и средств

Redazione

Более 3 тыс. обращений граждан поступило в адрес командования ЦВО с начала года

Redazione

Экипажи самолетов Ил-76 выполнили ночные учебно-тренировочные полеты

Redazione

В Амурской области проводятся военно-патриотические смены с юнармейцами

Redazione

День физкультурника отметили во всех соединениях и воинских частях Амурского общевойскового объединения ВВО

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More