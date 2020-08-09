На Черноморском флоте проходят учения противодиверсионных сил и средств

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 09 agosto 2020
09.08.2020 (09:00)
Военнослужащие отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы Черноморского флота проводят плановые учения, в ходе которых отрабатывают учебно-боевых задачи с выполнением подводных спусков и проведением корабельных учений на быстроходном противодиверсионном катере многоцелевого назначения (прдк) «Грачонок».
Занятия проводятся на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Чёрного моря.
В ходе учений военнослужащие одиночно и в составе групп выполняют упражнения по подводному плаванию в различное время суток в полном водолазном снаряжении.
Совместно с личным составом пловцов отрабатывает задачи боевой подготовки и экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения «Грачонок». В процессе боевой учёбы экипаж проводит корабельные учения по обнаружению подводных пловцов с использованием вооружения и корабельных системы катера, по поиску затопленных объектов поисково-спасательным комплексом «Кальмар» с телеуправляемым подводным аппаратом. Также матросы выполняют стрельбы из штатного вооружения катера по морским целям.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306038@egNews