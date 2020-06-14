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Agenparl

На Черноморском флоте организовано обучение и прохождение стажировки экспериментальным женским экипажем патрульного катера

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020
14.06.2020 (09:01)

В целях реализации эксперимента «Женский экипаж» на Черноморском флоте впервые укомплектован военнослужащими–женщинами экипаж патрульного катера «П-834».

Начальный этап подготовки, в течение трёх месяцев, женский экипаж прошёл на базе Объединённого учебного центра Военно-Морского флота в городе Санкт-Петербурге.

В настоящее время обучение и проведение практических занятий с экипажем осуществляется в составе противоподводно-диверсионного отряда Крымской военно-морской базы ЧФ.

В ходе первого этапа практических занятий на интерактивном тренажёре «Мостик» женский экипаж отработал действия по приготовлению катера к выходу в море, его управлению и безопасному мореплаванию в различных районах судоходства и условиях обстановки.

В ходе второго этапа на учебно-тренировочном комплексе, женский экипаж приобрёл навыки по борьбе за живучесть корабля. Под руководством наставников военнослужащие провели тренировки по локализации и тушению пожара с использование средств пожаротушения в корабельных помещениях, ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению последствий поступления забортной воды.

Непосредственно на катере, женский экипаж изучает предназначение и расположение внутренних помещений, с ними проводятся занятия по устройству, эксплуатации, техническому обслуживанию двигательной установки, навигационного оборудования, частей и механизмов и управлению патрульным катером.

Справочно: Тренажер «Мостик» предназначен для тренировок по управлению одиночным кораблем или отрядом кораблей в различных условиях обстановки. Тренажер позволяет моделировать элементы плавания корабля в сложных погодных условиях, в проливах, при заходах и выходах из портов с учетом особенностей навигации не только в Черном и Средиземном морях, но и в любом регионе Мирового океана.

Помещения УТК повторяют внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, отработать борьбу за живучесть корабля с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297186@egNews

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