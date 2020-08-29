На форуме «Армия-2020» развернуты экспозиции, посвященные 70-летней истории 12 ЦНИИ Минобороны России

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 29 agosto 2020

29.08.2020 (14:22)

В 2020 году исполняется 70 лет 12 Центральному научно-исследовательскому институту (ЦНИИ) Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» институтом развернуты экспозиции, иллюстрирующие ретроспективный взгляд на развитие института, начиная с момента основания, а также рассказывается о передовых разработках и перспективных направлениях научно-исследовательской деятельности.

На совместной экспозиции с Государственной корпорацией «Росатом», посвященной юбилею института и 75-летию атомной отрасли, представлены архивные документы с результатами первых натурных испытаний ядерного оружия, проведенных в 50-х годах прошлого столетия.

Специалисты созданного в те годы института принимали активное участие в испытаниях, разрабатывали специальные приборы для регистрации параметров ядерных взрывов, некоторые из которых также демонстрируются посетителям форума.

В 60-х годах, после введения ограничений на проведение испытаний ядерного оружия, институт начинает создавать экспериментальные установки, имитирующие действие ядерного взрыва и сегодня экспериментально-испытательная база не имеет аналогов в стране и позволяет испытывать любые образцы современного вооружения на все поражающие факторы — ударную волну, световое и проникающие излучения, электромагнитный импульс. Посетители могут ознакомиться с макетом экспериментальной базы, понять принципы действия испытательных установок.

На экспозиции представлены видеофильмы и презентационные материалы, рассказывающие об истории института, его достижениях, новых и перспективных направлениях исследований.

Институт входит в число ведущих организаций военно-научного комплекса, активно развивается, сопровождает проектирование и строительство нового лабораторно-исследовательского комплекса для размещения научных лабораторий, макет которого представлен на форуме.

На отдельной экспозиции в кластере военно-научных и военно-образовательных организаций специалисты института демонстрируют свои передовые разработки по направлениям создания современных испытательных и измерительных комплексов, внедрения суперкомпьютерных технологий и математического моделирования, обеспечения профессиональной надежности деятельности специалистов Минобороны России.

В рамках научно-деловой программы форума состоялась научная конференция, посвященная юбилеям института и атомной отрасли с участием руководства 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом», представителей военных и гражданских вузов.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310904@egNews