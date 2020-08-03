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Agenparl

На Форуме «АРМИЯ-2020» пройдет круглый стол, посвященный созданию автоматизированных систем поддержки принятия решений по управлению силами (войсками) Военно-Морского Флота с элементами искусственного интеллекта

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 03 agosto 2020
03.08.2020 (08:03)

Технология оценки рисков техногенных чрезвычайных ситуаций при создании автоматизированных систем поддержки принятия решений по управлению силами (войсками) Военно-Морского Флота с элементами искусственного интеллекта станет предметом профессиональной дискуссии на круглом столе в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Организатором круглого стола выступает Военный учебно-научный центр Военно-морского флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова».

В мероприятии примут участие ведущие ученые научно-исследовательских институтов, специалисты исследовательских университетов, а также представители конструкторских бюро.

В ходе дискуссии планируется обсудить современные направления развития и применения риск-ориентированных технологий в процессах разработки алгоритмов искусственного интеллекта, предназначенных для создания систем поддержки принятия решений по управлению в ВМФ России.

Внимание специалистов будет направлено на современные методы выявления, оценки и прогнозирования возникновения опасных состояний сложных организационно-технических систем различного назначения, а также на выработку методических рекомендаций учета полученных результатов, оценки и прогнозирования рисков при создании систем искусственного интеллекта в областях управления и обеспечения безопасности потенциально опасных объектов флота.

Участники круглого стола смогут ознакомиться с оригинальными, патентно-перспективными полезными моделями и организационно-техническими решениями в указанной сфере, которые в перспективе могут стать основой создания интегрированной информационно-управляющей системы поддержки принятия решений, как при угрозе возникновения, так и во время чрезвычайных ситуаций техногенного характера на флоте.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305104@egNews

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