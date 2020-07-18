На Форуме «АРМИЯ-2020» пройдет круглый стол по развитию Арктического региона

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 18 luglio 2020

18.07.2020 (07:24)

Организатор мероприятия – Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

В экспертном обсуждении примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Во время дискуссии планируется обсудить деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в Арктической зоне, а также вызовы и угрозы национальным интересам в данном регионе.

Кроме того, планируется рассмотреть исторические вопросы развития, международного сотрудничества, экономические и экологические аспекты присутствия России в Арктике.

Ожидается, что по итогам мероприятия будут подготовлены предложения по минимизации военной деятельности и по расширению взаимодействия с иностранными партнерами в арктической зоне.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302570@egNews