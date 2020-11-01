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Home » На ученом совете Академии ряду сотрудников вручены государственные награды и благодарности министра обороны

На ученом совете Академии ряду сотрудников вручены государственные награды и благодарности министра обороны

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 01 novembre 2020

01.11.2020 (13:07)

Указом Президента Россйиской Федерации за высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную работу награждены: доцент кафедры термических поражений полковник Игорь Шпаков, начальник нейрохирургического отделения клиники полковник медицинской службы Антон Савчук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Владимир Черныш.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга медалью «За спасение погибавших» награжден старший ординатор отделения анестезиологии и реанимации клиники военной анестезиологии и реаниматологии майор медицинской службы Вячеслав Шустров.

За заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности награждены доцент кафедры нервных болезней подполковник медицинской службы Николай Цыган, преподаватель кафедры нейрохирургии подполковник медицинской службы Кирилл Беляков, преподаватель кафедры военно-полевой хирургии подполковник медицинской службы Егор Карев, старший преподаватель кафедры общей и военной эпидемиологии подполковник медицинской службы Сергей Свистунов, преподаватель кафедры военной анестезиологии и реаниматологии майор медицинской службы Кирилл Цыганков, начальник отделения симуляционного обучения учебно-методического отдела майор медицинской службы Андрей Шишлин, слушатель факультета подготовки врачей для военно-морского флота капитан медицинской службы Ибрагим Нальгиев.

За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов почётное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено доценту кафедры военно-морской терапии Наталье Шаровой, доценту кафедры общей и военной эпидемиологии Дмитрию Кобылкину.

За заслуги в области здравоохранения почётное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено профессору кафедры военно-полевой терапии полковнику медицинской службы Марату Карамуллину, доценту кафедры военно-морской терапии Алевтине Захаровой.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12322338@egNews

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