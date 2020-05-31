На территории штаба Тихоокеанского флота проведены работы по озеленению военного городка

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020
31.05.2020 (05:52)
Во Владивостоке, на территории комплекса зданий штаба Тихоокеанского флота (ТОФ), проведены работы по высадке в грунт кустов сирени. 50 саженцев этого выносливого к капризам погоды кустарника были подарены флоту в день 289-й годовщины образования ТОФ руководством регионального представительства Сбербанка.
Во время субботника заместитель командующего флотом по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский, представители банка, военнослужащие управления ТОФ высадили во внутреннем дворе штаба около 40 сиреневых кустов. Еще несколько саженцев было выделено для озеленения открытой выставочной площадки военно-исторического музея Тихоокеанского флота.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295084@egNews