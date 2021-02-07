На территории четырех военных округов и Северного флота старто-вал окружной этап Фестиваля Медиа-Ас-2021

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (19:30)

На территории четырех военных округов и Северного флота стартовал окружной этап Фестиваля Медиа-Ас-2021. Приём творческих работ от журналистов, блогеров, фотографов и видеооператоров по тематике, связанной с деятельностью Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляется пресс-службами округов и флота по электронной почте до конца июня.

В фестивале принимают участие авторы и коллективы, опубликовавшие материалы в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Награждение победителей окружного этапа пройдёт в августе 2021 года. Лучшие работы будут отправлены в Москву для участия во Всероссийском этапе фестиваля прессы.

В 2021 году награждение победителей пройдет в следующих номинациях:

«Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж (для сотрудников телевизионных СМИ);

«Командный голос» – лучшая радиопрограмма (для сотрудников радиостанций);

«Сила слова» – лучший материал в печатных СМИ (для сотрудников печатных СМИ);

«Стиль жизни» – лучший материал в периодических изданиях для узкой аудитории (для сотрудников печатных СМИ);

«Проект специального назначения» – лучший комплексный информационно-развлекательный проект, шоу, серия программ и т.д. (для творческих объединений и интернет-изданий);

«Молния» – лучшая работа в информагентстве (для сотрудников информационных агентств);

«Главный калибр» – лучшая фоторабота (для фотографов);

«На острие атаки» – лучший материал в региональных СМИ (для сотрудников региональных (местных) СМИ);

«Прорыв» – лучший дебют года (специальные номинации).

Всероссийский фестиваль прессы проводится Министерством обороны Российской Федерации для поощрения военных экспертов, представителей средств массовой информации, общественности и блогеров, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации.

Подробнее с условиями участия в конкурсе, а также положением о седьмом всероссийском фестивале прессы «Медиа-АС-2021» можно ознакомиться в специальном разделе на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-АС» впервые прошел в 2015 году по инициативе Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Ежегодно в Атриуме Национального центра управления обороной Российской Федерации собираются представители СМИ со всех уголков страны для того, чтобы получить приз за вклад в освещение военной и оборонной тематики.

За шесть лет в фестивале приняло участие несколько тысяч российских журналистов. Только в 2020 году на конкурс было представлено более 1000 журналистских работ со всей страны.

Традиционно лучших военных журналистов награждает руководство военного ведомства, главные редактора центральных телеканалов, печатных изданий и информационных агентств, политики, известные спортсмены и общественные деятели.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342855@egNews