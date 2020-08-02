domenica, Agosto 2, 2020
Breaking News

IL PERDONO DI ASSISI NEL CUORE DI FRA ANDREA, MEDICO VOLONTARIO NELLA…

MUSEI VATICANI. LA BELLEZZA CI UNISCE #60

ON THE POSTPONEMENT OF HONG KONG’S LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

ON THE POSTPONEMENT OF HONG KONG’S LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

ON THE POSTPONEMENT OF HONG KONG’S LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

TRAVEL UPDATE

REDUCING DATA COSTS WITHOUT JEOPARDIZING GROWTH

INSIGHTS ON RACIAL AND ETHNIC HEALTH INEQUITY IN THE CONTEXT OF COVID-19

FASE 3: SQUERI (FI), DISTANZIAMENTO TRENI? GOVERNO INSEGUE VISIBILITà

LA TRISTE EREDITA’ DI “AGENTE ARANCIO” IL DISSECCANTE USATO DAGLI AMERICANI DURANTE…

Agenparl
Image default
Home » На территории танкового соединения состоялась проверка уровня физической подготовки кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения

На территории танкового соединения состоялась проверка уровня физической подготовки кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (09:58)

В танковом соединении Восточного военного округа состоялась проверка физической подготовки абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения военного ведомства.

В текущем году отбор для кандидатов на поступление проходит в новом формате из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Абитуриенты будут сдавать экзамены в регионах проживания без посещения высших учебных заведений.

Для этого в Бурятию были отправлены специальные выездные группы, в которые вошли представители вузов, специалисты профессионально-психологического отбора и физической подготовки. Возглавили выездную группу представители военного комиссариата по Республике Бурятия.

На территории соединения  около 300 человек, в том числе  девушки сдавали экзамен по физической подготовленности  по трем упражнениям: подтягивание, бег на 100 м, бег на 3 км, для девушек – наклоны туловища вперед, бег 100 м и бег на 1 км.

Для сохранения здоровья абитуриентов были приняты все необходимые противоэпидемиологические меры.

С 15 августа кандидаты успешно прошедшие отбор, будут зачислены в военные учебные заведения и приступят к общевойсковой подготовке.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305004@egNews

Post collegati

Военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО отразили нападение условных террористов

Redazione

В Чите открыли памятник, посвященный 320-й годовщине образования Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации

Redazione

На территории танкового соединения состоялась проверка уровня физической подготовки кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения

Redazione

В столице Республики Бурятия открыта мемориальная доска в честь героя Советского Союза Жур Николая Николаевича

Redazione

Полевой храм открыли на полигоне ВВО «Цугол» в Забайкалье

Redazione

Военные психологи ВВО в Забайкалье завершили изучение новобранцев весеннего призыва

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More