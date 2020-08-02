На территории танкового соединения состоялась проверка уровня физической подготовки кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (09:58)

В танковом соединении Восточного военного округа состоялась проверка физической подготовки абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения военного ведомства.

В текущем году отбор для кандидатов на поступление проходит в новом формате из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Абитуриенты будут сдавать экзамены в регионах проживания без посещения высших учебных заведений.

Для этого в Бурятию были отправлены специальные выездные группы, в которые вошли представители вузов, специалисты профессионально-психологического отбора и физической подготовки. Возглавили выездную группу представители военного комиссариата по Республике Бурятия.

На территории соединения около 300 человек, в том числе девушки сдавали экзамен по физической подготовленности по трем упражнениям: подтягивание, бег на 100 м, бег на 3 км, для девушек – наклоны туловища вперед, бег 100 м и бег на 1 км.

Для сохранения здоровья абитуриентов были приняты все необходимые противоэпидемиологические меры.

С 15 августа кандидаты успешно прошедшие отбор, будут зачислены в военные учебные заведения и приступят к общевойсковой подготовке.

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