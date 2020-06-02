На территории Восточного военного округа 24 июня пройдут семь парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 02 giugno 2020

02.06.2020 (07:14)

Военные парады состоятся в городах Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Белогорск, Чита, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск. При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. За каждой парадной коробкой будет закреплен врачебно-фельдшерский наряд. Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

Всего в семи военных парадах на территории ВВО примут участие более 12 тысяч человек, в том числе от Восточного военного округа более 9500 тысяч военнослужащих. В состав механизированных колонн включено более 500 единиц вооружения и военной техники. Воздушных судов 79 единиц.

Как сообщалось ранее, каждый военнослужащий, задействованный в торжественных мероприятиях, пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

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