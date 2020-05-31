На судостроительном заводе им. Ленина в Астрахани спущено на воду крановое судно для ВМФ

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020

31.05.2020 (20:31)

На воде будет производиться его достройка, а затем испытания. Экипаж судна составит более 20 человек. Планируется, что в ноябре текущего года оно будет передано в состав Каспийской флотилии.

В связи с активным развитием инфраструктуры базирования Каспийской флотилии, крановое судно будет полностью востребовано для различных обеспечивающих работ.

Справочно: Крановое судно имеет водоизмещение 2201 тонну, длину корпуса – 52,2 м, ширину – 22,8 м и оснащено полноповоротным краном грузоподъемностью 150 тонн.

Строительство кранового судна было начато в июле месяце 2019 года в специальном плавучем доке.

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