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На Северном флоте усилены меры по укреплению здоровья военнослужащих

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, sab 08 febbraio 2020

В связи с сезонным ростом заболеваемости в регионах базирования сил и войск Северного флота в объединении приняты дополнительные меры по укреплению здоровья военнослужащих. Как заявил начальник медицинской службы Северного флота, полковник Сергей Кузнецов, «основные усилия в этой области сконцентрированы на проведении профилактических мероприятий».

В предэпидемический период с сентября по ноябрь прошлого года военнослужащим была сделана прививка вакциной «СОВИГРИПП». В тех воинских частях, где ранее отмечалось увеличение заболеваемости военнослужащих болезнями органов дыхания, в том числе пневмонией, была проведена иммунизация вакциной «ПНЕВМО-23», неспецифическая иммунопрофилактика препаратом «Кагоцел» и витаминотерапия. Всего в ходе осенней вакцинации военнослужащих от пневмонии и вирусных заболеваний охвачено около 85% личного состава Северного флота, в том числе 97% военнослужащих по призыву.

В целях ранней диагностики заболеваемости в воинских частях Северного флота медицинскими специалистами ежедневно выполняется 3-х кратная термометрия и осмотры военнослужащих. Лица с повышенной температурой тела отправляются в стационарные медицинские учреждения.

Руководство медицинской службы Северного флота совместно с командованием воинских частей и кораблей усилило контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при размещении личного состава, температурного режима в служебных, жилых и бытовых помещениях, за режимом проветривания и дезинфекции. Особое внимание уделяется вопросам личной гигиены военнослужащих, соблюдению ими установленной формы одежды при проведении мероприятий боевой подготовки на открытом воздухе.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12274836@egNews

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