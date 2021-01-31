На Северном флоте состоялся учебный сбор хоккейных судей

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021
31.01.2021 (13:12)
Во флотской столице городе Североморске на новой ледовой арене Северного флота состоялся учебно-методический сбор с судьями Северной военной хоккейной лиги (СВХЛ) под руководством помощника командующего флотом – начальника отделения физической подготовки Северного флота полковника Павла Кошкарева.
В мероприятии принял участие вице-президент федерации хоккея Мурманской области, председатель региональной коллегии судей Мурманской области Дмитрий Сампир.
С судейскими бригадами СВХЛ прошло занятие по повышению профессионального мастерства судей. Также проведен инструктаж по действиям судей на льду и правильности заполнения протоколов соревнований.
Всего в учебно-методическом сборе приняло участие около 70 представителей хоккейных команд СВХЛ.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341617@egNews