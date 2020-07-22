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Agenparl

На Северном флоте состоялась первая репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ России

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 22 luglio 2020

22.07.2020 (20:31)

Сегодня в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота — города Североморска – состоялась первая репетиция парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России.

Парад кораблей на Североморском рейде начался с обхода кораблей и подводных лодок, стоящих в бухтах Ваенга и Окольная, группой катеров во главе с катером командующего Северным флотом. 

На Североморском рейде в праздничном строю стоят новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», РПКСН «Новомосковск», ракетный крейсер «Маршал Устинов», дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», а также ряд других боевых кораблей, представляющих практически все корабельные соединения Северного флота.

Всего в параде примут участие 14 кораблей и подводных лодок Северного флота. Еще около 30 кораблей и судов обеспечения будут задействованы в ходе военно-спортивного праздника, который состоится по завершению морского парада.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303417@egNews

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