На Северном флоте прошёл военно-морской парад

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020

26.07.2020 (15:10)

Сегодня в главной базе Северного флота городе Североморске состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота. Начались они с торжественного подъема флагов на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения и продолжились военным и военно-морским парадами, театрализованным представлением и военно-спортивным праздником в акватории Кольского залива.

По Приморской площади Североморска промаршировали парадные расчёты офицеров штаба Северного флота, экипажей кораблей и военнослужащих-женщин. Также были проведены церемонии отдания почестей погибшим защитникам Отечества и возложения венков и цветов к памятнику Героям-североморцам. Военный оркестр Северного флота провёл дефиле с элементами плац-концерта, в ходе которого были исполнены вариации на тему известных музыкальных композиций «Варяг», «Вечер на рейде» и «Прощание Славянки».

Военно-морской парад на Североморском рейде начался с отходом от причала группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом. Сигналом к началу морской части послужил – холостой выстрел большого противолодочного корабля «Североморск». Вице-адмирал Александр Моисеев обошёл строй из 14 кораблей и подводных лодок, стоящих на якоре в Кольском заливе, а затем поднялся на борт флагмана Северного флота – тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и с его палубы поздравил воинов-североморцев с главным военно-морским праздником.

С поздравлением командующего торжественная часть военно-морского парада была завершена, и начался военно-спортивный праздник. В ходе него были продемонстрированы боевые возможности сил флота. Корабельная тральная группа в составе экипажей базовых тральщиков «Котельнич», «Соловецкий юнга», «Коломна» и «Ядрин» показала элемент противоминного обеспечения ударных сил флота. Эпизод развертывания подводных лодок отработали экипажи дизель-электрической подводной лодки «Калуга» и атомной подводной лодки «Псков». Они выполнили экстренное погружение и всплытие.

Поиск подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции показали два корабельных противолодочных вертолёта Ка-27. Атаку условной подводной лодки выполнил малый противолодочный корабль «Брест», а малый ракетный корабль «Айсберг» осуществил огневую поддержку высадки морского десанта.

Одним из ярких эпизодов военно-спортивного праздника, стал бой за высадку морского десанта на побережье при поддержке штурмовой авиации с участием большого десантного корабля «Кондопога», десантных катеров и плавающей бронетехники морской пехоты. С побережья условный огонь по силам десанта вели артиллерийские расчёты пушек Д-44 и экипаж танка Т-80 БВМ. Помимо боевых упражнений был показан ряд эпизодов материально-технического и гидрографического обеспечения сил Северного флота, а также вальс буксиров.

В торжествах было задействовано 28 экипажей кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также вертолёты объединения ВВС и ПВО Северного флота и сторожевой корабль Арктического погрануправления ФСБ России.

Все мероприятия были проведены с учётом сложной эпидемической обстановки с соблюдением санитарных норм.

Вечером в Североморске состоится артиллерийский салют и фейерверк.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304015@egNews