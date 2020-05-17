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Agenparl

На сборном пункте военкомата Северной Осетии тестируют призывников на коронавирусную инфекцию

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020

17.05.2020 (14:30)

На сборные пункты военкомата Северной Осетии прибывают первые призывники весеннего призыва, которых тестируют на коронавирусную инфекцию и обеспечивают принадлежностями для соблюдения обязательного масочного режима.

В ходе подготовительной работы с должностными лицами призывных комиссий ранее на местах были проведены инструкторско-методические сборы, на которых до персонала военкоматов был доведен алгоритм работы сборных пунктов в условиях ограничительных карантинных мер. Сейчас уже стартовала активная работа медицинских и призывных комиссий по обследованию и изучению призывников.

После прохождения медицинского и психологического обследования, призывники получат комплекты военной формы одежды. Кроме военного билета каждому военнослужащему выдадут персональную электронную карту. Этот документ выдаётся на всю жизнь, на него занесут подробные сведения о призывнике – всего пятьдесят восемь позиций, содержащих полный пакет личной информации, начиная с биометрических данных, заканчивая сведениями о родителях и состоянии здоровья.

В период весеннего призыва около 700 призывников из Северной Осетии встанут в армейский строй. Основная часть молодежи будет проходить службу в соединениях и воинских частях Южного военного округа.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292791@egNews

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